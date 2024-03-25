Украина - Исландия: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

Главный тренер украинской сборной пообщается с прессой накануне финала плей-офф отбора на Евро-2024.

Во вторник, 26 марта, состоится финальный матч плей-офф квалификации чемпионата Европы 2024 года, в котором сойдутся сборные Украины и Исландии.

За день до этого, 25 марта, состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера "желто-синих" Сергея Реброва.

Наставник украинской сборной пообщается с прессой, где ответит на все поставленные вопросы о грядущем поединке, по итогам которого одна команда получит путевку на турнир, а другая будет вынуждена пропустить соревнование в Германии.

Начало пресс-конференции запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины

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Напомним, что игра между Украиной и Исландией пройдет в городе Вроцлав на стадионе Тарчинский Арена Вроцлав. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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