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Цыганков: Не застал радость в раздевалке

Игроку пришлось сразу отправиться на допинг-тест.
Сегодня, 00:36
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Виктор Цыганков признался, что чувствовал сегодня некоторое давление.

Напомним, вингер только-только восстановился после травмы, но уже в матче с Исландией забил очень важный.

Виктор рассказал, что пропустил празднование с командой в раздевалке, поскольку ему пришлось идти проходить допинг тест.

"Не застал радость в раздевалке, потому что пошел на допинг-тест. В первую очередь, эта победа для ребят, которые воюют сейчас, победа для народа, для наших бойцов.

Я провел три тренировки, все знают, как важна эта игра. На меня рассчитывали, в меня верили, я старался не подвести.

Исландия в первую очередь знает свои сильные качества, они очень организованы сзади. Нам важно было забить, сравнять, чтобы игра пошла легче", - рассказал игрок сборной Украины в интервью Суспильному.

Ранее также победу сборной прокомментировал Георгий Судаков.

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