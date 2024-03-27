Цыганков: Не застал радость в раздевалке
Виктор Цыганков признался, что чувствовал сегодня некоторое давление.
Напомним, вингер только-только восстановился после травмы, но уже в матче с Исландией забил очень важный.
Виктор рассказал, что пропустил празднование с командой в раздевалке, поскольку ему пришлось идти проходить допинг тест.
"Не застал радость в раздевалке, потому что пошел на допинг-тест. В первую очередь, эта победа для ребят, которые воюют сейчас, победа для народа, для наших бойцов.
Я провел три тренировки, все знают, как важна эта игра. На меня рассчитывали, в меня верили, я старался не подвести.
Исландия в первую очередь знает свои сильные качества, они очень организованы сзади. Нам важно было забить, сравнять, чтобы игра пошла легче", - рассказал игрок сборной Украины в интервью Суспильному.
Ранее также победу сборной прокомментировал Георгий Судаков.
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