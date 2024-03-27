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Судаков - о выходе на Евро-2024: Невероятная историческая победа. Эмоции зашкаливают

Лидер сборной Украины высказался о важном достижении.
Сегодня, 00:23
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Геогрий Судаков поделился эмоциями от выхода на Чемпионат Европы-2024.

По словам футболиста, с таким историческим достижением хочется поздравить всю Украину.

"Конечно, невероятная историческая победа, эмоции переполняют. Сейчас очень уставший, хочу поздравить всю Украину", - отметил хавбек.

Также Георгий высказался о том, что характер обеих побед в плей-офф был волевым.

"Вторая волевая победа - это не традиция, есть проблемы и будем их исправлять. Тяжело было в обоих матчах, но сегодня помогали собственные болельщики.

Было трудно создавать моменты, вынуждены были перенастраиваться на более атакующую игру. Поднялись выше, я, Малиновский, начали активнее играть вперед и быстрее работали с мячом.

Мы готовились к тяжелой игре, знали, что Исландия сильная команда, они меня не удивили", - заявил Судаков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024 Георгий Судаков

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