iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шевченко: С нетерпением ждем старта чемпионата в Германии

У Андрея Николаевича большие надежды на будущее.
Сегодня, 00:59
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Андрей Шевченко поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024.

Напомним, в финальном матче квалификации наша команду одолела сборную Исландии благодаря победному голу Михаила Мудрика.

Глава УАФ и бывший игрок сборной Андрей Шевченко поздравилд команду с достижением и заявил, что с нетерпением и надеждой ждет старта турнира.

"Украина завоевывает право играть на Евро! Я искренне поздравляю игроков и тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым с этой победой. Теперь с нетерпением и большой надеждой ждем старт чемпионата в Германии. Четвертый Евро Украины!" - написал фукционер в социальных сетях.

С полным обзором поединка Украина - Исландия вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко

Статьи по теме

Шевченко в раздевалке поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024 Шевченко в раздевалке поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
"Идем к цели": Шевченко отреагировал на выход Украины в финал плей-офф отбора на Евро-2024 "Идем к цели": Шевченко отреагировал на выход Украины в финал плей-офф отбора на Евро-2024
"Особая радость": Шевченко поздравил сына с дебютом за сборную Украины "Особая радость": Шевченко поздравил сына с дебютом за сборную Украины
Сын Шевченко дебютировал за сборную Украины U-19 Сын Шевченко дебютировал за сборную Украины U-19
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа01:59
Ребров - о матче с Исландией: Игроки были недовольны своей игрой в первом тайме
Европа01:34
"Это наш Миша": Челси поздравил Мудрика с выходом на Евро-2024 и победным голом
Европа01:20
Шевченко в раздевалке поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
Евро-202401:06
Король камбеков? Украина при Реброве четырежды выиграла, проигрывая по ходу матча
Евро-202400:59
Шевченко: С нетерпением ждем старта чемпионата в Германии
Евро-202400:58
Зинченко: Эмоции очень похожи на те, что были после игры со Швецией на Евро-2020
Евро-202400:42
Ребров: Мы все понимаем, насколько выход на Евро-2024 является важным
Евро-202400:38
Ребров: Очень важная победа, ребята сделали праздник для всей Украины
Евро-202400:36
Цыганков: Не застал радость в раздевалке
Евро-202400:31
Евро-2024: определились все 24 команды, которые сыграют в Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK