Шевченко: С нетерпением ждем старта чемпионата в Германии

У Андрея Николаевича большие надежды на будущее.

Андрей Шевченко поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024.

Напомним, в финальном матче квалификации наша команду одолела сборную Исландии благодаря победному голу Михаила Мудрика.

Глава УАФ и бывший игрок сборной Андрей Шевченко поздравилд команду с достижением и заявил, что с нетерпением и надеждой ждет старта турнира.

"Украина завоевывает право играть на Евро! Я искренне поздравляю игроков и тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым с этой победой. Теперь с нетерпением и большой надеждой ждем старт чемпионата в Германии. Четвертый Евро Украины!" - написал фукционер в социальных сетях.

С полным обзором поединка Украина - Исландия вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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