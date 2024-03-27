"Абхазия - это Грузия": игроки грузинской сборной после выхода на Евро-2024

Сборная Грузии пробилась на Евро-2024 после победы над Грецией (0:0, 4:2 по пенальти).

Национальная команда Грузии отпраздновала выход на свое дебютное Евро вместе с болельщиками на улицах Тбилиси.

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Футболисты вместе с фанами скандировали "Абхазия – это Грузия" и "Самачбало – Грузия". Самачбало – историческая область Грузии, частью которой является Южная Осетия.

Just your daily reminder from the lads that Abkhazia and Samachablo are Georgia!❤️🇬🇪 pic.twitter.com/PwxlKtHzUT — Georgian Footy (@GeorgianFooty) March 27, 2024

Напомним, Абхазия и Южная Осетия являются международно признанной территорией Грузии, с 2008 года они оккупированы Россией.

Ранее сообщалось, что Мудрик своим голом принес победу над Исландией и вывел Украину на Евро-2024.

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