"Чарівник": Жирона по-украински оценила гол Цыганкова в ворота Исландии
Жирона отреагировала на игру своего вингера Виктора Цыганкова за сборную Украины в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024 против Исландии (2:1).
Накануне игрок каталонской команды сравнял счет в противостоянии с исландцами. Вингер "сине-желтых" на 54-й минуте поединка принял мяч на фланге, сместился к центру под удар и с линии штрафной точно пробил в нижний угол ворот.
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Жирона не осталась в стороне успешных действий Цыганкова, высоко оценив его гол. Пресс-служба каталонского клуба в соцсетях опубликовала видео результативного удара украинца, сопроводив его подписью на украинском языке: "Віктор - чарівник".
@gironafc
Віктор – чарівник 🇺🇦🐐♬ sonido original - GironaFC
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Исландия (2:1).
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