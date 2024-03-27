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"Чарівник": Жирона по-украински оценила гол Цыганкова в ворота Исландии

Каталонский клуб впечатлил результативный удар их игрока в матче за сборную Украины.
Сегодня, 10:28
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Жирона отреагировала на игру своего вингера Виктора Цыганкова за сборную Украины в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024 против Исландии (2:1).

Накануне игрок каталонской команды сравнял счет в противостоянии с исландцами. Вингер "сине-желтых" на 54-й минуте поединка принял мяч на фланге, сместился к центру под удар и с линии штрафной точно пробил в нижний угол ворот.

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Жирона не осталась в стороне успешных действий Цыганкова, высоко оценив его гол. Пресс-служба каталонского клуба в соцсетях опубликовала видео результативного удара украинца, сопроводив его подписью на украинском языке: "Віктор - чарівник".

@gironafc

Віктор – чарівник 🇺🇦🐐

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Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Исландия (2:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Исландии Виктор Цыганков Жирона

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