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УЕФА одобрил расширение заявок на Евро-2024

Ребров должен быть доволен.
Сегодня, 14:20
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

Делегаты УЕФА проголосовали за расширение заявок сборных на чемпионат Европы 2024 года с 23 до 26 футболистов.

Как сообщает Sky Sports, окончательное решение должно быть одобрено исполнительным комитетом УЕФА. Ожидается, что эта процедура будет формальностью. 

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Предложение увеличить заявки до 26 игроков впервые было озвучено во время встречи тренеров сборных в Дюссельдорфе две недели назад.

Напомним, на Евро-2020, которое прошло в 2021 году, сборным разрешили использовать заявку с 26 игроками, однако затем вернулись к стандартному формату - 23. На чемпионат мира в Катаре национальные команды также могли заявлять 26 игроков. 

Ранее сообщалось, что Ребров был недоволен тем, что заявку планировали сделать из 23 игроков.

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