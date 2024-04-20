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Ребров: Мы рассчитывали на 26 игроков, но заявка ограничена 23

Специалист разъяснил ситуацию с новичками в сборной.
Сегодня, 12:12
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал подробностями подготовки к чемпионату Европы-2024.

Специалист посетил тренировку Динамо и рассказал, будут ли в национальной команде новые игроки на Евро-2024.

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"Новички в сборной? На это всегда можно надеяться. Но, к сожалению, у нас ограниченная заявка из 23 игроков, хотя мы рассчитывали, что будет 26. Это еще большая ответственность на игроках, ведь только 23 места в сборной, и они должны максимально подготовиться, чтобы показать свои лучшие качества.

Новички могут быть всегда. Кто мог подумать, что Бражко будет в нашей сборной в двух матчах плей-офф…".

Ребров заявил, что будет распределение молодых игроков между национальной и молодежной сборной

"Всегда в приоритете была национальная сборная. Спроси любого футболиста, где он хочет играть, и все скажут, что в национальной команде. Это лицо страны. А дальше уже разберемся с кандидатами в молодежную сборную".

На Евро-2024 сборная Украины сыграет с Румынией, Словакией и Бельгией.

Ранее стало известно, кто в Украине будет показывать матчи Евро-2024.

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Источник: ФК Динамо Киев
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров

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