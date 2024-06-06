iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Саутгейт прокомментировал выбор состава сборной Англии на Евро-2024

Наставник "трех львов" ответил на вопросы журналистов.
Сегодня, 22:24
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о своем решении убрать нескольких игроков из состава.

"Все игроки с пониманием отнеслись к этим решениям. Конечно, все игроки считают, что они должны быть в команде, поэтому они и считаются топ-игроками. У них есть вера в себя и настрой, но у нас есть несколько игроков, которые очень хорошо проявляли себя в чемпионате на протяжении всего сезона. Мы понимали, что другие игроки провели сезон сильнее, чем Грилиш и Мэддисон, особенно вторую его половину.

Трент способен играть в обороне, поэтому, я думаю, у нас есть девять защитников. Это было одной из причин, по которой мы не можем взять Магуайра – он стал бы десятым, и тогда баланс был бы нарушен. Харри добился некоторого прогресса, но его ситуация была сложной, и он наверняка не был бы доступен для группового этапа".

Читай также: Грилиш и Магуайр не попали в заявку сборной Англии на чемпионат Европы

"За последние пару недель Шоу заметно продвинулся. Мы думаем, что он мог бы сыграть во втором матче группового этапа, но нам нужна конкретика.

У него был большой объем работы, он работал на хороших скоростях, и я думаю, можно было бы рискнуть, у нас есть достаточно доказательств, что в его случае риск может быть оправдан. В позиционном плане, учитывая его опыт и то, что он левоногий и способен продвигаться вперед, мы хотели бы подробнее изучить это", – сказал Саутгейт в интервью BBC.

Напомним, чемпион Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Гарет Саутгейт

Статьи по теме

Грилиш и Магуайр не попали в заявку сборной Англии на чемпионат Европы Грилиш и Магуайр не попали в заявку сборной Англии на чемпионат Европы
Рэшфорд отреагировал на невызов в сборную Англии Рэшфорд отреагировал на невызов в сборную Англии
Рэшфорд не сыграет на Евро-2024 Рэшфорд не сыграет на Евро-2024
Тренер сборной Англии прокомментировал слухи об интересе Манчестер Юнайтед Тренер сборной Англии прокомментировал слухи об интересе Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа23:39
Довбик рассказал, в каком чемпионате он может продолжить карьеру
Европа23:15
Левандовски может воссоединиться с Ройсом в МЛС
Европа22:48
Караоке и броски в кольцо от Роналду: Джорджина показала, как прошел день рождения детей
Евро-202422:24
Саутгейт прокомментировал выбор состава сборной Англии на Евро-2024
Бокс22:15
"Хотим избежать спорных моментов": В WBC настаивают на увеличении количества судей в реванше Усик - Фьюри
Бокс21:51
"Ему нужен перерыв": Промоутер оценил состояние Фьюри после поражения от Усика
ММА21:49
Бывший чемпион UFC согласился заменить Макгрегора в бою с Чендлером
Европа21:21
Один из лидеров Ливерпуля попал в сферу интересов Барселоны
Теннис21:15
Ролан Гаррос (WTA): Швентек и Паолини встретятся в финале
Европа20:50
Президент Наполи объяснил, почему выбрал Конте новым тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK