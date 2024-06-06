Грилиш и Магуайр не попали в заявку сборной Англии на чемпионат Европы
Саутгейт также отправил домой и других игроков.
Джек Грилиш из Манчестер Сити и Харри Магуайр из Манчестер Юнайтед не попали в состав сборной Англии на Евро-2024.
По данным журналиста Дэвида Орнштейна, центрбек пропустит турнир из-за травмы икры, полученной в апреле.
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Также в заявку не войдут вратарь Бернли Джеймс Траффорд и защитник Ливерпуля Джаррел Кванса.
Ранее сообщалось, что Джеймс Мэддисон и Кертис Джонс также не сыграют на Евро-2024.
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