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Грилиш и Магуайр не попали в заявку сборной Англии на чемпионат Европы

Саутгейт также отправил домой и других игроков.
Сегодня, 18:22
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Джек Грилиш из Манчестер Сити и Харри Магуайр из Манчестер Юнайтед не попали в состав сборной Англии на Евро-2024.

По данным журналиста Дэвида Орнштейна, центрбек пропустит турнир из-за травмы икры, полученной в апреле.

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Также в заявку не войдут вратарь Бернли Джеймс Траффорд и защитник Ливерпуля Джаррел Кванса.

Ранее сообщалось, что Джеймс Мэддисон и Кертис Джонс также не сыграют на Евро-2024.

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