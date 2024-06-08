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Евро-2024: Четыре украинца в ТОП-10 самых дорогих игроков группы E

Половину позиций в топе заняли представители Бельгии.
Сегодня, 16:20
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Трансферный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов, которые принимают участие в Евро-2024.

В топ-10 среди игроков команд, выступающих в группе Е нашлось место четырем украинцам, а именно Александру Зинченко на 6-й позиции и Артему Довбику, Георгию Судакову и Михаилу Мудрику на 8, 9 и 10-ых местах соответственно.

В десятку также вошли 5 представителей сборной Бельгии и один словак - Давид Ганцко из Фейеноорда.

Топ-10 самых дорогих футболистов из группы Е Евро-2024

  1. Жереми Доку (Бельгия) - 65 млн евро
  2. Лои Опенда (Бельгия) - 60 млн евро
  3. Кевин де Брюйне (Бельгия) - 50 млн евро
  4. Амаду Онана (Бельгия) - 50 млн евро
  5. Йоан Бакайоко (Бельгия) - 45 млн евро
  6. Александр Зинченко (Украина) - 38 млн евро
  7. Давид Ганцко (Словакия) - 35 млн евро
  8. Артем Довбик (Украина) - 35 млн евро
  9. Георгий Судаков (Украина) - 35 млн евро
  10. Михаил Мудрик (Украина) - 35 млн евро

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024

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