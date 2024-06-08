Евро-2024: Четыре украинца в ТОП-10 самых дорогих игроков группы E
Половину позиций в топе заняли представители Бельгии.
Трансферный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов, которые принимают участие в Евро-2024.
В топ-10 среди игроков команд, выступающих в группе Е нашлось место четырем украинцам, а именно Александру Зинченко на 6-й позиции и Артему Довбику, Георгию Судакову и Михаилу Мудрику на 8, 9 и 10-ых местах соответственно.
В десятку также вошли 5 представителей сборной Бельгии и один словак - Давид Ганцко из Фейеноорда.
Топ-10 самых дорогих футболистов из группы Е Евро-2024
- Жереми Доку (Бельгия) - 65 млн евро
- Лои Опенда (Бельгия) - 60 млн евро
- Кевин де Брюйне (Бельгия) - 50 млн евро
- Амаду Онана (Бельгия) - 50 млн евро
- Йоан Бакайоко (Бельгия) - 45 млн евро
- Александр Зинченко (Украина) - 38 млн евро
- Давид Ганцко (Словакия) - 35 млн евро
- Артем Довбик (Украина) - 35 млн евро
- Георгий Судаков (Украина) - 35 млн евро
- Михаил Мудрик (Украина) - 35 млн евро
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