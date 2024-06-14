Германия и Шотландия определилась с составами на матч-открытие Евро-2024
Юлиан Нагельсманн и Стив Кларк не удивили своими стартовыми одиннадцатками.
В рамках матча-открытия Евро-2024 Германия на Альянц-Арене примет Шотландию.
Наставники обеих команд в лице Юлиана Нагельсманна и Стива Кларка определились со стартовыми составами.
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Германия: Нойер - Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштадт - Андрих, Кроос - Мусиала, Гюндоган, Вирц - Гаверц.
Шотландия: Ганн - Ролстон, Портеус, Хендри, Тирни, Робертсон - МакТоминей, Кристи, МакГрегор, МакГинн - Адамс.
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