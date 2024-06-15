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Ямаль: Я счастлив победить и дебютировать на Евро-2024

Самый молодой игрок в истории чемпионатов Европы поделился своими эмоциями.
Сегодня, 21:44
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль поделился мыслями о победе над Хорватией и дебюте на чемпионатах Евро.

По словам футболиста, он очень рад обоим этим событиям, но уже пора думать о другой игре.

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"Я очень рад победе и дебюту, но сейчас мы думаем о следующей игре. Я здесь, чтобы помочь команде, как в защите, так и в нападении. Мы были очень эффективны сегодня, потому что мы вложили месяцы упорного труда", - сказал Ямаль.
 

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