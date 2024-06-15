Ямаль: Я счастлив победить и дебютировать на Евро-2024

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль поделился мыслями о победе над Хорватией и дебюте на чемпионатах Евро.

По словам футболиста, он очень рад обоим этим событиям, но уже пора думать о другой игре.

Читай также: Ямаль установит рекорд Евро в своем дебютном матче

"Я очень рад победе и дебюту, но сейчас мы думаем о следующей игре. Я здесь, чтобы помочь команде, как в защите, так и в нападении. Мы были очень эффективны сегодня, потому что мы вложили месяцы упорного труда", - сказал Ямаль.



Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!