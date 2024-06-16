Защитник сборной Италии - о матче с Албанией: Начали так плохо, как только могли

Центрбек сборной Италии Алессандро Бастони поделился мыслями о матче с Албанией.

По словам футболиста, его команда ужасно начала игру, но правильно среагировала на пропущенный.

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"Начали мы настолько плохо, как только могли, но среагировали правильно и вернулись на верный путь. Такое случается.

Важно знать, как реагировать, как держать игру под контролем. Мы должны были больше забивать. И должны стать более нацеленными в будущем", - цитирует слова Бастони пресс-служба УЕФА.



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