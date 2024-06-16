Италия - Албания 2:1 видео голов и лучших моментов матча Евро-2024 15.06.2024

В Дортмунде на Сигнал Идуна Парк прошел матч первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024, в котором Италия не без проблем обыграла Албанию со счетом 2:1.

На первой же минуте поединка хавбек албанской сборной Недим Байрами оформил самый быстрый гол в истории турнира.

Но спустя всего десять минут Алессандро Бастони восстановил паритет, а еще через пять минут Николо Барелла вывел итальянцев вперед и, как оказалось, принес "скуадре адзурре" волевую победу.

Вашему вниманию видео всех голов матча Италия - Албания на Евро-2024:

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Италия - Албания 2:1

Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 - Байрами, 1.

Ожидаемые голы (xG): 1.71 - 0.38

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 15 - 7

Удары в створ: 5 - 1

Фолы: 7 - 5

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Димарко (Дармиан, 83) - Жоржиньо, Барелла (Фолоруншо, 90+2), Фраттези, Пеллегрини (Кристанте, 77), Кьеза (Камбьясо, 77) - Скамакка (Ретеги, 83).

Албания: Стракоша - Хюсай, Джимсити, Айети, Митай - Асслани, Рамадани, Байрами (Мучи, 87) - Асани (Ходжа, 68), Броя (Манай, 76), Сефери (Лачи, 68).

Предупреждения: Пеллегрини, Калафиори - Броя, Ходжа.

Источник: MEGOGO

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