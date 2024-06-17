Сербия - Англия 0:1 видео голов и лучших моментов матча 16.06.2024

В воскресенье, 16 июня, в рамках первого матча группового этапа Евро-2024 сборная Сербии встречалась с Англией.

Матч завершился победой подопечных Гарета Саутгейта. Единственный гол в данной игре забил хавбек "трех львов" Джуд Беллингем.

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Моменты для того, чтобы порадовать фанатов яркой игрой были, однако англичане явно "сушили" приемлемый для себя результат, а сербы не могли с этим ничего сделать.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Сербия - Англия Евро-2024

Сербия - Англия 0:1

Гол: Беллингем, 13

Ожидаемые голы (xG): 0.18 - 0.54

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 6 - 6

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 2 - 1

Фолы: 19 - 8

Атаки: 94 - 109

Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Костич (Младенович, 43), Гудель (Илич, 46), Милинкович-Савич, Лукич (Йович, 61), Живкович (Бирманчевич, 74), Митрович (Тадич, 61), Влахович.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Александер-Арнолд (Галлахер, 69), Райс, Фоден, Беллингем (Майну, 86), Сака (Боуэн, 76), Кейн.

Предупреждения: Гудель (39), Тадич (75).

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