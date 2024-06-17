iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сербия - Англия 0:1 видео голов и лучших моментов матча 16.06.2024

Вашему вниманию видеообзор матча Евро-2024.
Сегодня, 00:51
Сербия - Англия / Getty Images
Сербия - Англия / Getty Images

В воскресенье, 16 июня, в рамках первого матча группового этапа Евро-2024 сборная Сербии встречалась с Англией.

Матч завершился победой подопечных Гарета Саутгейта. Единственный гол в данной игре забил хавбек "трех львов" Джуд Беллингем.

Читай также: Словения и Дания выдали первую ничью на Евро-2024: видео голов и обзор матча

Моменты для того, чтобы порадовать фанатов яркой игрой были, однако англичане явно "сушили" приемлемый для себя результат, а сербы не могли с этим ничего сделать.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Сербия - Англия Евро-2024

Сербия - Англия 0:1

Гол: Беллингем, 13

Ожидаемые голы (xG): 0.18 - 0.54
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 6 - 6
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 2 - 1
Фолы: 19 - 8
Атаки: 94 - 109

Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Костич (Младенович, 43), Гудель (Илич, 46), Милинкович-Савич, Лукич (Йович, 61), Живкович (Бирманчевич, 74), Митрович (Тадич, 61), Влахович.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Александер-Арнолд (Галлахер, 69), Райс, Фоден, Беллингем (Майну, 86), Сака (Боуэн, 76), Кейн.

Предупреждения: Гудель (39), Тадич (75).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии сборная Сербии

Статьи по теме

Сербия - Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Сербия - Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Полиция Германии призвала английских фанатов отказаться от пива в пользу каннабиса Полиция Германии призвала английских фанатов отказаться от пива в пользу каннабиса
Футбол сегодня: Украина стартует на Евро-2024 против Румынии, матчи Бельгия - Словакия, Австрия - Франция Футбол сегодня: Украина стартует на Евро-2024 против Румынии, матчи Бельгия - Словакия, Австрия - Франция
Харри Кейн: статистика-2023/2024 Харри Кейн: статистика-2023/2024
Помочь журналистам

Видео

Словения и Дания выдали первую ничью на Евро-2024: видео голов и обзор матча
Словения и Дания выдали первую ничью на Евро-2024: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Европа07:15
Футбол сегодня: Украина стартует на Евро-2024 против Румынии, матчи Бельгия - Словакия, Австрия - Франция
Евро-202400:51
Сербия - Англия 0:1 Видео гола и лучших моментов матча
Европа00:30
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа00:22
Привет, пенсия: Бекхэм показал, как собирает урожай со своей домашней грядки
Евро-202400:01
Евро-2024: Нидерланды победили Польшу, Словения сыграла вничью с Данией, Сербия уступила Англии
Вчера, 23:56
Бокс23:56
"Даже на пике у него были проблемы": Экс-чемпион объяснил, почему Гвоздик проиграл Бенавидесу
Евро-202423:54
Гол Беллингема принес Англии победу над Сербией
Другие23:28
Сборная Украины по волейболу стала чемпионом Золотой Евролиги
Евро-202423:05
Словения и Дания выдали первую ничью на Евро-2024: видео голов и обзор матча
Европа22:59
Тен Хаг - о переговорах МЮ с Тухелем: Пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK