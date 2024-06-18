Дешам установил уникальное достижение во главе сборной Франции

Только еще двум тренерам в истории удавалось это сделать с любой национальной командой.

Сборная Франции успешно стартовала на Евро-2024, победив Австрию.

Для руководителя "Les Bleus" Дидье Дешама это был 154 матч во главе национальной команды, в которых он одержал 100 побед.

Ранее только двум тренерам в истории футбола сборных удавалось подобное. Йоахим Лев выиграл 124 поединка из 198 во главе Германии, а Оскар Табарес 106 раз торжествовал в качестве тренера сборной Уругвая, проведя 224 матча.

Напомним, на нашем сайте доступно расписание Евро-2024.

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