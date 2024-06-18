Футболист Реала забил сумасшедший гол за Турцию в ворота Грузии
Гюлер отметился фантастическим голом на Евро-2024.
В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 Турция встречается с Грузией.
После первого тайма команды сыграли вничью - 1:1.
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Во втором тайме турецкая сборная вышла вперед благодаря голу Гюлера, который представляет Реал. Полузащитник прошел несколько метров с мячом, сместился в центр и отправил мяч в дальнею девятку.
Видео гола Гюлера:
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Турция - Грузия.
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