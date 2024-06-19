Хорватия - Албания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 19.06.2024
В среду, 19 июня, сборные Хорватии и Албании проведут матч второй матч в рамках группового этапа Евро-2024.
В первом туре хорватская сборная крупно проиграла Италии (0:3), а Албания уступила Италии (1:2).
Поединок состоится в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
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Смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия - Албания
Трансляция матча будет доступна в этой новости 19 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 16:00 по Киеву.
В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.
На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.
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