Италия установила собственный антирекорд в матче против Испании

"Фурия Роха" не дала ни одного шанса "скуадре адзурри".

В рамках 2-го тура группового этапа Италия встретилась с Испанией и минимально проиграла со счетом 0:1.

В данном матче коллектив Роберто Манчини установил исторический антирекорд.

"Скуадра адзурри" нанесла 4 удара по воротам Испании, что является их худшим показателем на Чемпионатах Европы и мира с момента, когда данную статистику начали вести, а именно с 1980 года.

Отметим, что единственный гол в матче забил итальянец Риккардо Калафьори, но сделал он это в собственные ворота.

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