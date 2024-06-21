Италия установила собственный антирекорд в матче против Испании
"Фурия Роха" не дала ни одного шанса "скуадре адзурри".
В рамках 2-го тура группового этапа Италия встретилась с Испанией и минимально проиграла со счетом 0:1.
В данном матче коллектив Роберто Манчини установил исторический антирекорд.
"Скуадра адзурри" нанесла 4 удара по воротам Испании, что является их худшим показателем на Чемпионатах Европы и мира с момента, когда данную статистику начали вести, а именно с 1980 года.
Отметим, что единственный гол в матче забил итальянец Риккардо Калафьори, но сделал он это в собственные ворота.
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