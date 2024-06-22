Турция - Португалия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 22.06.2024
В субботу, 22 июня, сборные Турции и Португалии проведут матч в квартете F в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.
В первом туре турецкая команда обыграла Грузию (3:1), а португальцы оказались сильнее Чехии (2:1).
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Поединок состоится в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Турция - Португалия
Трансляция матча будет доступна в этой новости 22 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.
В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.
На ISPORT доступно полное расписание и результаты Евро-2024.
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