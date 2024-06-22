iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бельгия - Румыния: онлайн-трансляция матча Евро-2024 22.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.
Сегодня, 09:34
Бельгия - Румыния: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Бельгия - Румыния: онлайн-трансляция матча Евро-2024

В субботу, 22 июня, сборные Румынии и Бельгии проведут матч в квартете Е в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.

В первом туре румынская команда обыграла Украину (3:0), а бельгийцы уступили сборной Словакии (0:1).

Читай также: Прогнозы на Евро-2024: кто выиграет, кто станет MVP, а кто разочарует?

Поединок состоится в Кельне на Рейн-Энерги-Штадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия - Румыния

Трансляция матча будет доступна в этой новости 22 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бавария выиграла борьбу у клубов АПЛ за таланта из Кристал Пэлас Бавария выиграла борьбу у клубов АПЛ за таланта из Кристал Пэлас
Катмен Фьюри назвал секрет победы над Усиком Катмен Фьюри назвал секрет победы над Усиком
Шотландия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Шотландия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Лунин впервые прокомментировел решение Реброва заменить его на Трубина Лунин впервые прокомментировел решение Реброва заменить его на Трубина
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина
Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа11:56
Бавария выиграла борьбу у клубов АПЛ за таланта из Кристал Пэлас
Бокс11:32
Катмен Фьюри назвал секрет победы над Усиком
Евро-202411:11
Шотландия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202411:07
Лунин впервые прокомментировел решение Реброва заменить его на Трубина
Европа10:45
Знаменитый английский вратарь встал на защиту Мудрика
Евро-202410:45
Швейцария - Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202410:21
Евро-2024: конкуренты Украины, Португалия - Турция, Грузия - Чехия
НХЛ10:10
Кубок Стэнли: Эдмонтон сравнял счет с 0:3 - состоится решающий седьмой матч
Бокс10:00
"Он станет бесспорным чемпионом": катмен Фьюри удивил заявлением про реванш с Усиком
Евро-202409:42
Миколенко ответил, сможет ли сыграть с Бельгией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK