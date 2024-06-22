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Нападающий сборной Грузии повторил достижение Шевченко на Евро

Жорж Микаутадзе вписал свое имя в историю "крестоносцев".
Сегодня, 17:24
Жорж Микаутадзе / Getty Images
Жорж Микаутадзе / Getty Images

В рамках 2-го тура Евро-2024 Грузия встречается с Чехией.

Номинальные хозяева в компенсированное к первому тайму время открыли счет с пенальти. Автором гола стал Жорж Микаутадзе.

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Микаутадзе отличился за грузин и в первом матче против Турции, что помогло ему повторить достижение Андрея Шевченко на этом Евро.

Жорж стал первым после украинского легендарного форварда, кто забил два дебютных гола для своей страны на континентальном первенстве и лишь шестым в истории, кто сумел это сделать. 

На момент написания новости идет второй тайм. Счет -1:1. За чехов забил Патрик Шик

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грузия евро-2024 Андрей Шевченко Жорж Микаутадзе

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