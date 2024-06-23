Автор победного гола Украины претендует на индивидуальную награду
Забитый мяч Романа Яремчука может стать лучшим голом второго тура.
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук претендуют на лучший гол второго тура группового этапа Евро-2024.
Напомним, что 28-летний форвард принес важнейшую победу нашей команде в матче со Словакией.
Кроме Яремчука, на приз за лучший гол тура претендуют еще три игрока: Мортен Юльманд (Дания), Джердан Шакири (Швейцария) и Гернот Траутер (Австрия).
Tap below to vote for your favourite goal!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
🇺🇦 Roman Yaremchuk vs Slovakia
🇩🇰 Morten Hjulmand vs England
🇨🇭 Xherdan Shaqiri vs Scotland
🇦🇹 Gernot Trauner vs Poland@AlipayPlus | #EUROGOTT
Напомним, ранее также Роман Яремчук поддержал защитников Азовстали.
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