Автор победного гола Украины претендует на индивидуальную награду

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук претендуют на лучший гол второго тура группового этапа Евро-2024.

Напомним, что 28-летний форвард принес важнейшую победу нашей команде в матче со Словакией.

Кроме Яремчука, на приз за лучший гол тура претендуют еще три игрока: Мортен Юльманд (Дания), Джердан Шакири (Швейцария) и Гернот Траутер (Австрия).

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🇺🇦 Roman Yaremchuk vs Slovakia

🇩🇰 Morten Hjulmand vs England

🇨🇭 Xherdan Shaqiri vs Scotland

🇦🇹 Gernot Trauner vs Poland@AlipayPlus | #EUROGOTT — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024

Напомним, ранее также Роман Яремчук поддержал защитников Азовстали.

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