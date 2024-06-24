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"Все идет в правильном направлении": Дешам высказался о восстановлении Мбаппе

Килиан привыкает играть в защитной маске.
Вчера, 23:24
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился деталями восстановления Килиана Мбаппе после сломанного носа в матче с Австрией.

По словам местного специалиста, нападающий "Les Bleus" привыкает к игре в маске, которая защищает его от новых повреждений.

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"Будет ли он в основе? Посмотрим, но все идет в правильном направлении.

С каждым днем синяк уменьшается, и он привыкает играть с маской, что немного ухудшает его зрение. Он чувствует себя хорошо", - заявил Дидье в комментарии для Telefoot.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дидье Дешам Килиан Мбаппе

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