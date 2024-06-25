Вингер сборной Нидерландов установил антирекорд Евро

В рамках третьего тура Евро-2024 Нидерланды встречаются с Австрией.

Счет в матче открыл вингер "оранье" Дониэлл Мален, правда, сделал это он, отличившись в свои ворота на 5 минуте матча.

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Таким образом, Мален стал автором самого быстрого автогола в истории Евро, первым нидерландцем, который отличился в свои ворота на континентальном первенстве и первым, кто забил автогол в матче с Австрией на чемпионате Европы.

На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 0:1 в пользу Австрии.

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