Вингер сборной Нидерландов установил антирекорд Евро
Дониэлл Мален "вляпался" в историю турнира.
В рамках третьего тура Евро-2024 Нидерланды встречаются с Австрией.
Счет в матче открыл вингер "оранье" Дониэлл Мален, правда, сделал это он, отличившись в свои ворота на 5 минуте матча.
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Таким образом, Мален стал автором самого быстрого автогола в истории Евро, первым нидерландцем, который отличился в свои ворота на континентальном первенстве и первым, кто забил автогол в матче с Австрией на чемпионате Европы.
На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 0:1 в пользу Австрии.
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