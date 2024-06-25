Ферстаппен спрогнозировал точный счет матча Нидерланды - Австрия

Однако Гельмут Марко совсем с ним не согласен.

Действующий чемпион мира в Формуле-1 Макс Ферстаппен сделал прогноз на матч Нидерланды - Австрия.

Советник Ред Булл Гельмут Марко рассказал, что пилот еще несколько дней заявил, что Нидерланды выиграют со счетом 3:1.

Однако сам Марко не разделяет уверенность гонщика, австриец уверен, что матч закончится со счетом 1:1. Макс хоть и признал, что Австрия хороша, но отказался менять свой прогноз.

"Меня впечатлила наша команда еще в матче с Францией. Я поставлю на ничью, скажем, 1:1.

Наши игроки бегут за каждым мячом, прессингуют. Уверен, Дитриху Матешицу такое тоже понравилось бы", -цитирует Марко oe24.

Напомним, что с раскладом в группе D вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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