Ферстаппен спрогнозировал точный счет матча Нидерланды - Австрия
Действующий чемпион мира в Формуле-1 Макс Ферстаппен сделал прогноз на матч Нидерланды - Австрия.
Советник Ред Булл Гельмут Марко рассказал, что пилот еще несколько дней заявил, что Нидерланды выиграют со счетом 3:1.
Однако сам Марко не разделяет уверенность гонщика, австриец уверен, что матч закончится со счетом 1:1. Макс хоть и признал, что Австрия хороша, но отказался менять свой прогноз.
"Меня впечатлила наша команда еще в матче с Францией. Я поставлю на ничью, скажем, 1:1.
Наши игроки бегут за каждым мячом, прессингуют. Уверен, Дитриху Матешицу такое тоже понравилось бы", -цитирует Марко oe24.
Напомним, что с раскладом в группе D вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!