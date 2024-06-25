Полузащитник Бельгии: В отборе на Евро-2024 Украина провела два великолепных матча с Англией

Хавбек сборной Бельгии Амаду Онана поделился мыслями о грядущем матче с Украиной.

По словам полузащитника "красных дьяволов", Украина уже доказывала своей игрой, что способна играть на равных с соперниками, которые выше по классу.

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"Каждый соперник на этом Евро - сложный. Если команда здесь, то она здесь не просто так. Украина провела две великолепные игры против Англии и показала, как она может играть на самом высоком уровне и на что она способна.

Я живу мечтой, потому что ребята, с которыми сейчас играю - это те же ребята, за которыми я наблюдал в детстве. Для меня большая честь делить поле с такими игроками как Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку. Они герои моей страны. Они сделали удивительные вещи, поэтому я думаю, что они заслуживают золотого поколения сборной.

Мне очень понравилось в Германии. Приятно вернуться сюда. Я приехал сюда маленьким мальчиком, а уехал взрослым. Вот почему играть здесь на Евро - нечто особенное для меня, и я действительно наслаждаюсь этим моментом", - приводит слова Онана пресс-служба УЕФА.

Матч между Украиной и Бельгией состоится уже завтра, 26 июня, в 19:00.

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