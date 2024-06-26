Саутгейт - о матче со Словенией: Выдающийся второй тайм, очень-очень горжусь игроками

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил игру своей команды в матче со Словенией (0:0).

"Выдающийся второй тайм. Очень-очень горжусь игроками. Они держали формацию, играли в очень сложной атмосфере. Это похоже на дни, когда я играл за Англию. И они отлично справились с этим. Они контролировали второй тайм, создали пару отличных моментов, которыми мы, к сожалению, не воспользовались".

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"Мы атаковали волна за волной, но не создали момент, который был нам необходим. Сыграли мы явно лучше, чем в предыдущем матче. Хорошо, что мы выиграли группу. Это даст нам более легкого соперника", – заявил наставник после матча.

Напомним, по итогам трех матчей группы С сборная Англии набрала пять очков, благодаря чему вышла в плей-офф с первой строчки.

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