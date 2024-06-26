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"Мир имеет цену": невероятный перфоманс украинских болельщиков на матче Украина - Бельгия

Фанаты напомнили о важном.
Сегодня, 20:46
Украинские болельщики / Getty Images
Украинские болельщики / Getty Images

В среду, 26 июня, сборная Украины соглась со сборной Бельгии за выход в финальную часть Евро-2024.

Украинские болельщики, решившие поддержать национальную команду в Штутгарте, отметились невероятным перфомансом.

При помощи искуственного интеллекта из 184 фотографий погибших защитников Украины был собран портрет Назария "Гренки" Гринцевича. Также на баннере была размещена надпись: "Мир имеет цену".

Напомним, Гринцевич был самым младшим членом Азова, попал в плен при обороне Мариуполя, был освобожден и вернулся на службу. Погиб в бою 6 мая 2024 года.

На текущий момент счет матча 0:0, и за жаркой концовкой поединка Украина - Бельгия вы можете следить на нашем сайте.

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