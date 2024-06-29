Звезда сборной Нидерландов сменил имидж перед плей-офф Евро-2024

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай удивил сменой имиджа перед стартом плей-офф чемпионата Европы-2024.

Футболист появился на тренировке с новой прической. Если раньше он носил дреды, то сейчас распустил волосы.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

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В 1/8 финала Нидерланды сыграют против Румынии. Поединок состоится 2 июля, начнется в 19:00 по киевскому времени.

Депай провел три матча на Евро-2024, в которых забил один гол.

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