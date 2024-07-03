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Британское издание поставило Англию на последнее место в рейтинге силы четвертьфиналистов Евро-2024

Местные журналисты не рады игре "трех львов".
Сегодня, 19:41
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Британское издание FourFourTwo обновило свой рейтинг силы стран-участниц Евро-2024 после того, как определились все четвертьфиналисты турнира.

Возглавила топ сборная Испании, а вот родная для местных эксперитв Англия заняла последнюю позицию.

Кроме "фурии рохи" в топ три вошли Германия, с которой она сыграет в четвертьфинале и Швейцария.

Рейтинг силы четвертьфиналистов Евро-2024

  1. Испания
  2. Германия
  3. Швейцария
  4. Турция
  5. Нидерланды
  6. Франция
  7. Португалия
  8. Англия.

Напомним, ранее сообщалось, что известный певец провел концерт для сборной Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 англия

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Британское издание поставило Англию на последнее место в рейтинге силы четвертьфиналистов Евро-2024
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