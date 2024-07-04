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Время перемен: Англия может сменить тактику на матч со Швейцарией

Тренерский штаб решил вовремя взяться за голову.
Сегодня, 14:25
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Гарет Саутгейт может изменить тактику сборной Англии на матч с Швейцарией в четвертьфинале Евро-2024.

The Telegraph сообщает, что тренер тестировал схему с тремя защитниками из-за отсутствия Марка Гехи. В защитной тройке могут сыграть Эзри Конса, Джон Стоунз и Кайл Уокер.

Читай также: Британское издание поставило Англию на последнее место в рейтинге силы четвертьфиналистов Евро-2024

Главный тренер "трех львов" хочет улучшить игру команды, вернув схему, не использовавшуюся с Евро-2020.

Напомним, матч Англия - Швейцария пройдет в субботу, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Гарет Саутгейт

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