Нидерланды - Турция: онлайн-трансляция матча Евро-2024 06.07.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В субботу, 6 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы-2024, в котором сыграют сборные Нидерландов и Турции.

В 1/8 финала подопечные Рональда Кумана разгромили Румынию (3:0), а Турция прошла Австрию (2:1).

Поединок Нидерланды - Турция состоится в Берлине на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Турция

Трансляция матча будет доступна в этой новости 6 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Победитель противостояния сыграет в полуфинале с сильнейшим в паре Англия - Швейцария, которые проведут свой матч 6 июля.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.

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