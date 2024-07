Франции установила антирекорд за всю историю чемпионатов Европы

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2024 сборная Франции обыграла национальную команду Португалии (0:0, 5:3 пенальти).

Французская команда в пятом матче подряд не смогла забить с игры. Это является самой длинной серией без забитого гола в истории турнира.

Читай также: Португалия - Франция 0:0 (3:5 пен.) обзор четвертьфинала Евро-2024

На Евро 2024 Франция забила один гол с пенальти, еще дважды их соперники забивали в собственные ворота.

🏆🇫🇷 France are in the semi final with zero open play goals scored. First time ever in the history of the Euros.



Zero goals also conceded from open play. 🔐 pic.twitter.com/TWiQOjW0yS