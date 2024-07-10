Лидер сборной Испании рискует пропустить финал Евро-2024 из-за стюарда
Мората стал жертвой случайного инцидента.
В рамках полуфинала чемпионата Европы-2024 Испания обыграла Францию (2:1).
После матча один из фанатов выбежал на поле к игрокам испанской команды. Стюард, который хотел поймать болельщика, поскользнулся и в момент падения упал на нападающего Альваро Морату.
Как сообщает Marca, испанец может пропустить финал чемпионата Европы. Детальная информация появится после медосмотра.
Читай также: Дешам назвал причину вылета Франции с Евро-2024
В финале чемпионата Европы-2024 Испания сыграет с победителем пары Англия - Нидерланды.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!