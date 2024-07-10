Лидер сборной Испании рискует пропустить финал Евро-2024 из-за стюарда

В рамках полуфинала чемпионата Европы-2024 Испания обыграла Францию (2:1).

После матча один из фанатов выбежал на поле к игрокам испанской команды. Стюард, который хотел поймать болельщика, поскользнулся и в момент падения упал на нападающего Альваро Морату.

Как сообщает Marca, испанец может пропустить финал чемпионата Европы. Детальная информация появится после медосмотра.

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В финале чемпионата Европы-2024 Испания сыграет с победителем пары Англия - Нидерланды.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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