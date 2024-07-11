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Саутгейт - о критике сборной Англии: Мы все хотим, чтобы нас любили

Наставник "трех львов" призвал начать по другому относиться к его команде.
Сегодня, 08:16
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о критике в свой адрес.

"Мы все хотим, чтобы нас любили, верно? Когда ты гордый англичанин и делаешь что-то для своей страны, но не чувствуешь взаимности и подвергаешься критике, это тяжело.

Возможность отпраздновать второй выход финал – это нечто особенное. Болельщики, сопровождавшие команду, были великолепны. Иметь возможность устраивать для них такие вечера, как этот – а я думаю, что за последние шесть лет это случалось несколько раз, – это очень много значит".

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"Если бы я не работал на этой должности, я бы смотрел матч и праздновал, как они. Мы во многом родственные души, но именно я должен руководить командой. Подарить им такой вечер – это нечто особенное", – сказал Саутгейт в интервью ВВС.

Напомним, сборная Англии вышла в финал Евро-2024, где сыграет против Испании.

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