Палмер сравнял счет в финале Евро сразу после выхода на замену

Англичанину понадобилось совсем мало времени, чтобы восстановить паритет.

В рамках финала Евро-2024 встречаются Испания и Англия.

Счет в матче открыла сборная Испании благодаря голу, который организовали Нико Уильямс и Ламин Ямаль.

Тем не менее, "три льва" смогли вернуться в игру с помощью влияния Гарета Саутгейта на игру.

На 70-ой минуте наставник англичан выпустил на поле Коула Палмера, а на 73-ой он сравнял счет.

На момент написания новостиины идет второй тайм. Счет - 1:1.

Видео гола появится в новости позже...

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