"Где Мусиала?": капитан сборной Испании жестко потроллил немца на чемпионском параде

Испанцы зажгли после победы на Евро-2024.

Сборная Испании устроила парад в честь победы команды на чемпионате Европы-2024.

Нападающий Альваро Мората был одним из главных ведущих на мероприяттии. Капитан команды пошутил над полузащитником сборной Германии Джамалом Мусиалой.

"Где Мусиала? Где он? Лучший правый защитник в мире – Дани Карвахаль".

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Все дело в том, что в четвертьфинале Испания обыграла Германию. В конце встречи защитник испанцев Карвахаль получил вторую желтую карточку и удаление за фол против немца.

Ранее Макгрегор точный счет не угадал, но взял солидную сумму благодаря победе Испании на Евро-2024.

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