Капитан сборной Испании и лучший игрок Евро-2024 получили дисквалификацию от УЕФА

Альваро Морату и Родри наказали за скандирование об испанском Гибралтаре.

УЕФА вынес дисциплинарное решение по поводу испанских нападающего Альваро Мораты и полузащитника Родри по итогам Евро-2024.

Европейский футбольный союз дисквалифицировал на один матч капитана сборной Испании и лучшего игрока чемпионата Европы за то, что во время празднования победы на континентальном первенстве они скандировали лозунг: "Гибралтар - испанский".

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Как сообщает пресс-служба организации, испанцы были наказаны за "несоблюдение общих принципов поведения, за нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за дискредитацию футбола как вида спорта и УЕФА в частности".

Таким образом, Мората и Родри пропустят матч сборной Испании в первом туре Лиги наций против команды Сербии, который состоится 5 сентября.

Ранее сообщалось, что Мората стал рекордсменом сборной Испании по количеству матчей на чемпионатах Европы.

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