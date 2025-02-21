«Это недопустимо": Флик раскритиковал испанцев за отношение к судьям

Наставник Барселоны высказался о ситуации Хосе Мунуэры Монтеро, который рассказал, что ему и его семье угрожали после его решения удалить Джуда Беллингема в матче между Осасуной и Реалом.

По словам Флика, подобные эпизоды являются недопустимыми.

«То, как обращаются с арбитрами в Испании, просто недопустимо, надо подумать об их семьях. Каждый может ошибаться, и я в том числе. Это ответственность игроков и тренеров защищать их. Мне не нравится то, что происходит.

Мы используем свою энергию, чтобы обсуждать это с ним. Нет. Арбитр принимает свое решение. Раньше у нас не было ВАР. Теперь у нас есть ВАР. Мы должны доверять им».

Также немец отметил, что местные чиновники должны доказать свою способность заботиться о судьях.

«RFEF (Королевская Федерация футбола Испании - прим.) должны показать, как они сильны. Это очень важно для меня. Мы должны заботиться об этом. Мы должны изменить эти вещи.

Они люди. Мы должны заботиться о них и защищать их, потому что без арбитров мы не можем играть», - сказал Флик.

Напомним, ранее сообщалось, что Ла Лига пожаловалась на Барселону.

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