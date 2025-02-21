iSport.ua
Русский Українська
Футбол

«Это недопустимо": Флик раскритиковал испанцев за отношение к судьям

Ганси отметил неправильность угроз в сторону рефери.
Вчера, 23:39
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

Наставник Барселоны высказался о ситуации Хосе Мунуэры Монтеро, который рассказал, что ему и его семье угрожали после его решения удалить Джуда Беллингема в матче между Осасуной и Реалом.

По словам Флика, подобные эпизоды являются недопустимыми.

«То, как обращаются с арбитрами в Испании, просто недопустимо, надо подумать об их семьях. Каждый может ошибаться, и я в том числе. Это ответственность игроков и тренеров защищать их. Мне не нравится то, что происходит.

Мы используем свою энергию, чтобы обсуждать это с ним. Нет. Арбитр принимает свое решение. Раньше у нас не было ВАР. Теперь у нас есть ВАР. Мы должны доверять им».

Также немец отметил, что местные чиновники должны доказать свою способность заботиться о судьях.

«RFEF (Королевская Федерация футбола Испании - прим.) должны показать, как они сильны. Это очень важно для меня. Мы должны заботиться об этом. Мы должны изменить эти вещи.

Они люди. Мы должны заботиться о них и защищать их, потому что без арбитров мы не можем играть», - сказал Флик.

Напомним, ранее сообщалось, что Ла Лига пожаловалась на Барселону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ханси флик

Статьи по теме

Флик хочет усилить одну позицию в составе Барселоны в зимнее трансферное окно Флик хочет усилить одну позицию в составе Барселоны в зимнее трансферное окно
Барселона намерена оспорить удаление Флика в матче с Бетисом Барселона намерена оспорить удаление Флика в матче с Бетисом
Барселону оштрафовали за баннер болельщиков с намеком на нацистское приветствие Барселону оштрафовали за баннер болельщиков с намеком на нацистское приветствие
Флик рассказал, считает ли он Ямаля уже лучшим футболистом в мире Флик рассказал, считает ли он Ямаля уже лучшим футболистом в мире

Видео

Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо
Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франция выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира, Украина замкнула топ-20
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Синчук и экс-игрок Шахтера попали в интересный трансферный рейтинг МЛС
Европа00:09
Брентфорд с Ярмолюком спокойно разгромил Лестер
Вчера, 23:39
Европа23:39
«Это недопустимо": Флик раскритиковал испанцев за отношение к судьям
Европа22:59
Кочергин отметился очередным голом за Ракув
Европа22:36
Динамо договорилось об аренде таланта бразильского клуба
Европа21:59
Цыганков получил новую карточку в рамках промо в EAFC25
Европа21:36
Итальянский клуб может уволить тренера после вылета из еврокубков
Другие страны20:59
Усик посетил матч Ан-Насра Роналду
Украина20:35
Судаков - в пятерке лучших игроков по средней оценке за пределами топ-5 лиг
Сборные20:05
Украина потеряла шансы квалифицироваться на Евробаскет-2025, уступив Словении
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK