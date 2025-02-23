iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Чеферин прокомментировал переговоры о прекращении войны

Словенец раскритиковал европейских политиков.
Сегодня, 18:09
Александр Чеферин / Getty Images
Александр Чеферин / Getty Images

Президент УЕФА поделился мыслями относительно переговоров о прекращении войны в Украине.

По словам функционера, европейские политики действуют слишком эгоистично и в этом, и в других вопросах.

«Функционеры Евросоюза определенное время уверяли, что не будут обсуждать с россией прекращение войны в Украине. Сейчас мы находимся в ситуации, когда США говорят с Россией, а те же европейские политики удивляются, почему они говорят, не привлекая их.

Они должны понять, что на кону большие интересы, и они должны действовать не ради собственного эго и личных обид, а ради интересов Словении, или любой другой страны, или Европейского Союза как институции.

Меня беспокоят их проповеди остальному миру о том, что Европа лучшая. Мигранты в Европе находятся в не лучшей ситуации, их права человека не учитываются должным образом, но мы читаем всему миру лекции о демократии», - сказал Чеферин.

Напомним, ранее легенда украинского тенниса назвал Трампа мародером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Чеферин

Статьи по теме

Чеферин: Суперлига мертва, никто не хочет в ней участвовать Чеферин: Суперлига мертва, никто не хочет в ней участвовать
Чеферин подверг критике состояние футбольной инфраструктуры в Италии Чеферин подверг критике состояние футбольной инфраструктуры в Италии
Чеферин: Ни Реал, ни любой другой клуб не будет указывать УЕФА Чеферин: Ни Реал, ни любой другой клуб не будет указывать УЕФА
Чеферин: Место Реала в финале Лиге чемпионов – доказательство чистоты турниров УЕФА Чеферин: Место Реала в финале Лиге чемпионов – доказательство чистоты турниров УЕФА

Видео

Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя
Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: масс-старты закроют программу чемпионата мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Украина19:00
Трансферы УПЛ: Рух подписал форварда из чемпионата Хорватии
Украина18:50
Суперлига: Ровно уверенно переиграл Старый Луцк
Европа18:45
Гвардиола высказался об отсутствии Холанда в заявке на матч против Ливерпуля
Биатлон18:27
Стремсхейм выиграл масc-старт на ЧМ-2025, украинцы за пределами топ-25
Европа18:09
Чеферин прокомментировал переговоры о прекращении войны
Европа17:59
Ньюкасл перестрелял Ноттингем и поднялся в топ-5 АПЛ
Европа17:39
У Погба возник неожиданный вариант продолжения карьеры
Украина17:38
Александрия с дублем Филиппова оформила волевую победу над Зарей
Европа16:59
Кандидат в сборную Украины отметился красивым голом в европейском чемпионате
Биатлон16:34
Эберг - победительница масстарта в Ленцерхайде, две украинки в топ-30
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK