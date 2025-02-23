Чеферин прокомментировал переговоры о прекращении войны

Президент УЕФА поделился мыслями относительно переговоров о прекращении войны в Украине.

По словам функционера, европейские политики действуют слишком эгоистично и в этом, и в других вопросах.

«Функционеры Евросоюза определенное время уверяли, что не будут обсуждать с россией прекращение войны в Украине. Сейчас мы находимся в ситуации, когда США говорят с Россией, а те же европейские политики удивляются, почему они говорят, не привлекая их.

Они должны понять, что на кону большие интересы, и они должны действовать не ради собственного эго и личных обид, а ради интересов Словении, или любой другой страны, или Европейского Союза как институции.

Меня беспокоят их проповеди остальному миру о том, что Европа лучшая. Мигранты в Европе находятся в не лучшей ситуации, их права человека не учитываются должным образом, но мы читаем всему миру лекции о демократии», - сказал Чеферин.

Напомним, ранее легенда украинского тенниса назвал Трампа мародером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!