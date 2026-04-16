Лапорта звонил Чеферину из-за судейства матчей Барселоны с Атлетико

Выразил недовольство работой арбитров в четвертьфинале ЛЧ.
Сегодня, 12:30       Автор: Валентина Чорноштан
Жоан Лапорта / Getty Images
Авторитетное издание Mundo Deportivo сообщило, что президент Барселоны Жоан Лапорта звонил главе УЕФА Александеру Чеферину по поводу судейства.

Отмечается, что звонок произошёл после игры Барселоны против Атлетико в 1/4 финала Лиги чемпионов. До телефонного разговора Лапорта встретил генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса и его заместителя Джорджо Маркетти.

В диалоге вместе с ними он заявил, что арбитр ответного матча Лиги чемпионов Клеман Тюрпен не поставил пенальти после инцидента с Дани Ольмо, а также не показал карточку Хуану Муссо после его фола против Фермина Лопеса.

Также президент каталонцев вспомнил об арбитре Иштване Коваче, который никак не наказал игрока Атлетико, коснувшегося мяча в своей штрафной в первой игре.

К слову, Бавария отметилась уникальным достижением в истории Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Жоан Лапорта Александр Чеферин Лига Чемипонов

