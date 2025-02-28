Ювентус составил список претендентов на место Мотты

Руководство "Старой синьоры" на всякий случай определилось с кругом кандидатов на должность наставника команды.

Нестабильные результаты туринского Ювентуса могут стоить работы Тьяго Мотти. Менеджмент "бьянконери" выбрал трех потенциальных претендентов на место алленаторе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Приоритетным кандидатом на должность главного тренера стал бывший наставник Юве Антонио Конте. Главный тренер Наполи уже работал с туринцами в 2011-2014 гг. и завоевал с командой 3 Скудетто. Ранее Конте-футболист провел в "Старой синьоре" 13 сезонов.

Альтернативные кандидаты тоже связаны с Юве. Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини работал с молодежью туринцев в 1994-2003 гг., а в этот момент безработный Игор Тудор защищал цвета "бьянконери" в 1998-2007 гг.

К слову, ранее Ювентус вылетел из Кубка Италии от Эмполи.

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