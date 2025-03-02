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Футбол

"Они создали проблемы нам": Гвардиола комплиментарно высказался о Плимуте

Пеп прокомментировал поединок против "пилигримов".
Сегодня, 01:00
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В рамках 1/16 финала Кубка Англии Ман Сити одолел Плимут.

После игры Пеп Гвардиола прокомментировал события, сделав комплимент «пилигримам».

«Большие комплименты «Плимуту» за то, что они так усложнили нашу работу. Это невероятно сплоченная команда. Они были очень хорошо организованы, но мы сыграли хорошую игру - действительно хорошую.

Также Пеп заявил, что он доволен уровнем игры его команды.

«Мы пропустили гол, но были надежны. Я очень доволен игрой, которую мы показали.

Ни одна команда не выходила в полуфинал Кубка Англии пять или шесть раз подряд. Теперь мы будем бороться, посмотрим на жеребьевку и увидим, что получится», - сказал Гвардиола.

Напомним, ранее сообщалось, что Таловеров поделился мыслями о матче против Ман Сити.
 

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