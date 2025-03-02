Барселона в большинстве разгромила Сосьедад

В воскресенье, 2 марта, Барселона принимала Реал Сосьедад на Эстадио Олимпико.

Гости неожиданно быстро открыли счет, но арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. А уже на 16-й минуте Сосьедад остался в меньшинстве после прямой красной Аритца Элустондо за фол последней надежды.

Оставшись в большинстве, Барселона полностью взяла контроль над игрой, и уже на 25-й минуте Мартин открыл счет, а еще через несколько минут удар Дани Ольмо рикошетом от Марка Касадо вновь залетел в ворота Ремиро.

Во втором тайме Сосьедад все так же никак не мог помешать каталонцам играть в свою игру. На 56-й минуте Араухо добил мяч в пустые ворота, а дубль у защитника украл Роберт Левандовски, который также стал причиной рикошета прямо в ворота после удара уругвайца.

Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад 26-го тура чемпионата Испании

Барселона - Реал Сосьедад 4:0

Голы: Мартин, 25, Касадо, 29, Араухо, 56, Левандовски, 60

Ожидаемые голы (xG): 2.89 - 0.00

Владение мячом: 76% - 24%

Удары: 33 - 0

Удары в створ: 10 - 0

Угловые: 12 - 0

Фолы: 15 - 6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!