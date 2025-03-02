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Футбол

Барселона в большинстве разгромила Сосьедад

На поле была только одна команда.
Сегодня, 19:08
Барселона - Реал Сосьедад / Getty Images
Барселона - Реал Сосьедад / Getty Images

В воскресенье, 2 марта, Барселона принимала Реал Сосьедад на Эстадио Олимпико.

Гости неожиданно быстро открыли счет, но арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. А уже на 16-й минуте Сосьедад остался в меньшинстве после прямой красной Аритца Элустондо за фол последней надежды.

Оставшись в большинстве, Барселона полностью взяла контроль над игрой, и уже на 25-й минуте Мартин открыл счет, а еще через несколько минут удар Дани Ольмо рикошетом от Марка Касадо вновь залетел в ворота Ремиро.

Во втором тайме Сосьедад все так же никак не мог помешать каталонцам играть в свою игру. На 56-й минуте Араухо добил мяч в пустые ворота, а дубль у защитника украл Роберт Левандовски, который также стал причиной рикошета прямо в ворота после удара уругвайца.

Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад 26-го тура чемпионата Испании

Барселона - Реал Сосьедад 4:0
Голы: Мартин, 25, Касадо, 29, Араухо, 56, Левандовски, 60

Ожидаемые голы (xG): 2.89 - 0.00
Владение мячом: 76% - 24%
Удары: 33 - 0
Удары в створ: 10 - 0
Угловые: 12 - 0
Фолы: 15 - 6

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Сосьедад

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