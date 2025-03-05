Агент Виртца опроверг слухи о переговорах с европейским грандом

Джованни Бранчини не работает над переходом хавбека в Манчестер Сити.

Агент Флориана Виртца Джованни Бранчини опроверг слухи о возможном переходе хавбека в Манчестер Сити.

Напомним, ранее сообщалось, что "горожане" хотят выкупить немца за 150 млн евро.

Эти слухи Бранчини не комментировал, однако опроверг заявления о том, что английский клуб контактировал с игроком в январе.

Отдельно агент отметил, что слухи о том, что Сити уже работает над трансфером Флориана фэйковыми и подчекрнул, что он никак не вовлечен в этот процесс. Если, конечно, он действительно идет.

Ранее также стало известно, что Ливерпуль планирует трансфер одноклубника Забарного.

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