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Футбол

Агент Виртца опроверг слухи о переговорах с европейским грандом

Джованни Бранчини не работает над переходом хавбека в Манчестер Сити.
Сегодня, 19:05
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Агент Флориана Виртца Джованни Бранчини опроверг слухи о возможном переходе хавбека в Манчестер Сити.

Напомним, ранее сообщалось, что "горожане" хотят выкупить немца за 150 млн евро.

Эти слухи Бранчини не комментировал, однако опроверг заявления о том, что английский клуб контактировал с игроком в январе.

Отдельно агент отметил, что слухи о том, что Сити уже работает над трансфером Флориана фэйковыми и подчекрнул, что он никак не вовлечен в этот процесс. Если, конечно, он действительно идет.

Ранее также стало известно, что Ливерпуль планирует трансфер одноклубника Забарного.

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