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Футбол

"Политическая казнь": жена Фонсеки осудила дисквалификацию тренера

Украинка раскритиковала бан португальского специалиста.
Сегодня, 16:15
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Наставник Лиона Паулу Фонсека получил девятимесячную дисквалификацию за то, что накричал на арбитра, который удалил его в игре против Бреста (2:1).

Жена португальского тренера отреагировала на бан специалиста.

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"9 месяцев за несколько секунд крика? Абсурдное, абсолютно скандальное, беспрецедентное решение.

Справедливое правосудие, пожалуйста, а не политическая казнь", - написала Екатерина.

Екатерина является украинкой. До брака с Паулу она работала пресс-секретарем пресс-секретарем президента Шахтера Рината Ахметова. Пара поженилась в 2018 году.

Ранее сообщалось, что поступок Фонсеки мог быть вызван стрессом из-за войны в Украине.

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