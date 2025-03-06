"Политическая казнь": жена Фонсеки осудила дисквалификацию тренера
Наставник Лиона Паулу Фонсека получил девятимесячную дисквалификацию за то, что накричал на арбитра, который удалил его в игре против Бреста (2:1).
Жена португальского тренера отреагировала на бан специалиста.
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"9 месяцев за несколько секунд крика? Абсурдное, абсолютно скандальное, беспрецедентное решение.
Справедливое правосудие, пожалуйста, а не политическая казнь", - написала Екатерина.
Екатерина является украинкой. До брака с Паулу она работала пресс-секретарем пресс-секретарем президента Шахтера Рината Ахметова. Пара поженилась в 2018 году.
Ранее сообщалось, что поступок Фонсеки мог быть вызван стрессом из-за войны в Украине.
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