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Футбол

Срыв Фонсеки на арбитра мог быть вызван личными проблемами

Семья португальца тяжело переживает события в Украине.
Вчера, 21:59
Скандальный эпизод с арбитром / Getty Images
Скандальный эпизод с арбитром / Getty Images

Французское издание Le Progrès пообщалось с близкими Паулу Фонсеку, чтобы выяснить причины скандальной ситуации.

Напомним, накануне португальский специалист, возглавляющий Лион, накричал в лицо арбитру, получив красную карточку. За свое поведение Фонсеке грозит семимесячная дисквалификация.

Французское издание связалось с близким другом португальца, который рассказал, что тренер находится в сложном психологическом состоянии.

По словам источника, у Фонсеки сейчас есть некоторые проблемы в семье, а также у него сильный стресс из-за ситуации в Украине.

Напомним, что ранее португальцем тренировал донецкий Шахтер. Также Фонсека женат на украинке Елене, чьи родственники остались в стране.

Ранее также сообщалось, что агент Антони вступил в перепалку с Рубеном Аморимом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Паулу Фонсека

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