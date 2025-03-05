Срыв Фонсеки на арбитра мог быть вызван личными проблемами

Французское издание Le Progrès пообщалось с близкими Паулу Фонсеку, чтобы выяснить причины скандальной ситуации.

Напомним, накануне португальский специалист, возглавляющий Лион, накричал в лицо арбитру, получив красную карточку. За свое поведение Фонсеке грозит семимесячная дисквалификация.

Французское издание связалось с близким другом португальца, который рассказал, что тренер находится в сложном психологическом состоянии.

По словам источника, у Фонсеки сейчас есть некоторые проблемы в семье, а также у него сильный стресс из-за ситуации в Украине.

Напомним, что ранее португальцем тренировал донецкий Шахтер. Также Фонсека женат на украинке Елене, чьи родственники остались в стране.

Ранее также сообщалось, что агент Антони вступил в перепалку с Рубеном Аморимом.

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