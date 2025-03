Названы сроки восстановления Нойера

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария разгромила Байер (3:0).

Голкипер мюнхенской команды Мануэль Нойер травмировался в матче и был заменен на 58-й минуте игры.

Читай также: "Политическая казнь": жена Фонсеки осудила дисквалификацию тренера

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 38-летний немец получил повреждение правой ног.

Нойеру диагностировали разрыв мышечного волокна в правой икре. Ожидается, что он пропустит минимум 3-4 матча.

🚨🔴 Manuel #Neuer will be out for the time being due to a muscle fibre tear in his right calf (sustained after a goal celebration), as first via BILD and confirmed. Neuer will miss at least three to four games, including the return leg in Leverkusen.



Jonas #Urbig will replace… pic.twitter.com/piGgQZkehd